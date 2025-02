Trovati due caricatori e una pistola nelle campagne di Realmonte, indagini 

Ancora un ritrovamento di armi nell’Agrigentino. Una pistola e due caricatori, uno dei quali carico con sette cartucce, sono stati rinvenuti in un appezzamento di terreno in contrada Fontanazza a Realmonte. Munizioni e arma sono state scoperte dagli agenti di polizia durante una perquisizione. L’inchiesta è al momento a carico di ignoti poiché il luogo in cui è stata fatta la scoperta è accessibile a tutti e non strettamente collegato, almeno al momento, con alcuno.

Resta il fatto dell’ennesimo ritrovamento di armi e munizioni in provincia. La facilità con cui si riescono a reperire, e detenere, è sempre più preoccupante. I poliziotti hanno sequestrato sia i caricatori che la pistola che adesso saranno oggetto di più approfonditi accertamenti. Non meno di due mesi fa i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale in contrada Fondacazzo, ad Agrigento: pistole, mitraglietta, bomba a mano e anche penne-pistola.

Lo scorso anno il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, a margine di un fatto di sangue avvenuto in una concessionaria a Villaggio Mosè, lanciò un appello ma anche un duro monito: “In provincia non è il primo fatto che succede, c’è una quantità anomala di armi, anche detenute illegalmente, e noi non faremo sconti a nessuno”.