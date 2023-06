Ubriaco percorre a piedi la statele 115, camionista salvato dalla polizia 

Lascia il camion in una piazzola di sosta e percorre a piedi un lungo tratto della strada statale 115, tra Licata e Gela, completamente ubriaco. I poliziotti del commissariato, guidati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno evitato il peggio mettendo in salvo l’uomo.

Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza segnalando la presenza dell’uomo ai bordi della strada. Secondo una prima ricostruzione il camionista avrebbe lasciato il veicolo in una piazzola di sosta per poi dirigersi a piedi in alcuni bar della zona.

Dopo aver alzato troppo il gomito ha deciso di fare ritorno per riprendere il camion ma si sarebbe smarrito. La polizia lo ha intercettato e poi portato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.