Il Palasport di Furci Siculo intitolato a Lorena Quaranta

Si è svolta a Furci Siculo l’inaugurazione di un palasport che porterà il nome di Lorena Quaranta, la giovane favarese uccisa per mano del fidanzato cinque anni fa. Un momento emozionante per ricordare Lorena ma nello stesso tempo per richiamare tutti, autorità civili, militari, politiche, cittadini, a impegnarsi a lottare contro ogni forma di violenza e in modo particolare contro la violenza verso le donne.

“Il nome di Lorena sarà ricordato per sempre e la sua memoria, sempre viva, sarà raccolta da tutti coloro che verranno dopo di noi. Sono convinto che solo la collaborazione fattiva tra le famiglie e le Istituzioni contribuisca a fare di questo mondo un mondo migliore”, a dichiarato il primo cittadino di Furci Siculo Matteo Francilia a margine della cerimonia che ha visto la partecipazione del Prefetto di Messina dottoressa Cosima Di Stani,del sindaco di Favara Antonio Palumbo, i genitori di Lorena Quaranta che hanno rivolto agli alunni delle scuole cittadine e ai giovani presenti un toccante messaggio di speranza: “denunciate sempre qualsiasi forma di violenza, anche quella apparentemente banale, non temete di chiedere aiuto, chi vi ama non può e non deve farvi del male!”

“Ringrazio il collega Matteo Francilia e mi stringo come sempre alla famiglia di Lorena, il cui esempio rappresenta per tutti noi qualcosa di importante per continuare, oggi e sempre, a ricordare una giovane strappata alla vita troppo presto, perché quei fatti drammatici possano servire, almeno, a evitare nuove morti e nuovo dolore”; ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo.