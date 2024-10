Concorso “Storie di alternanza e competenze”, primo posto per gli studenti del Fermi di Aragona

Gradino più alto del podio per gli studenti dell’I.I.S. Fermi di Aragona alla 7ª edizione di “Storie di alternanza e competenze”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare i racconti di alternanza nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

I ventotto studenti che sono stati impegnati, dal 14 al 28 settembre, nella cittadina spagnola di Siviglia per il progetto di PCTO “Learning by moving ooutside Spain” hanno realizzato un racconto multimediale con cui hanno conquistato il primo premio della 7ª edizione del concorso “Storie di alternanza e competenze”.

Il video, visionabile all’indirizzo internet www.youtube.com/watch?v=JXpKEjRokOk, sintetizza i tratti salienti dell’esperienza svolta e le competenze acquisite descrivendo il percorso di alternanza evidenziandone obiettivi e finalità, le attività realizzate e le modalità di svolgimento.

Queste le tematiche affrontate nel prodotto multimediale vincente: transizione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, inclusione sociale, turismo, educazione finanziaria e imprenditorialità.

“La straordinaria opportunità di crescita e maturazione a tutto tondo del progetto PCTO “Learning by moving ooutside Spain” ha offerto ai nostri studenti – sottolinea la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – la possibilità di partecipare alla 7ª edizione del concorso indetto dalla Camera di commercio e da Unioncamere e conquistare il gradino più alto del podio. Siamo fieri del risultato ottenuto – conclude la dirigente scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio – perché dimostra che i nostri studenti hanno accresciuto le competenze tecno-professionali”.