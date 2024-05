L’allarme di Coldiretti: “A rischio produzione pesche di Bivona”

“E’ paradossale che quest’anno la produzione della pesca di Bivona sia a rischio perche’ l’acqua disponibile dev’essere ripartita tra le colture della provincia con delle scelte tra cosa salvare e cosa no”: e’ l’allarme della Coldiretti di Agrigento, che sottolinea come si tratti di “una scelta che mette a dura prova l’attivita’ degli imprenditori di uno dei comprensori agricoli piu’ importanti di tutta l’Isola”.

“La pesca di Bivona e’ uno dei frutti piu’ importanti di tutta Sicilia conosciuta in tutto il mondo Bisogna trovare una soluzione adeguata che salvi tutte le produzioni – sottolinea ancora Coldiretti Agrigento – e aa anni si attendono interventi mirati sulle infrastrutture per evitare perdite e garantire l’irrigazione in periodi come quello attuale”.