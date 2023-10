A Calamonaci una via dedicata alla città francese Villard Bonnot

Sempre in uno spirito di fratellanza e amicizia, l’Amministrazione Comunale di Calamonaci, con a capo Pellegrino Spinelli, nel voler testimoniare concretamente l’amicizia tra Villard Bonnot e Calamonaci, intitolerà una via alla cittadina francese.

Alla presenza del sindaco francese Patrick Beau, di una delegazione dell’amministrazione e dell’Associazione per il gemellaggio, verrà scoperta una targa celebrativa.

“E’ un gesto che faccio con immenso piacere, in quanto è il minimo per ricambiare la gentilezza e l’ospitalità della popolazione francese e l’affetto mostrato – dice il Sindaco Spinelli – Celebrarli intitolandogli una via di Calamonaci a Villard Bonnot è per noi calamonacesi una gioia”

La cerimonia di intitolazione avrà luogo venerdì 20 ottobre alle ore 16:30. Nella stessa giornata, in mattinata la delegazione francese prenderà parte all’inaugurazione dell’anno scolastico del locale istituto comprensivo con il ripristino del servizio di refezione scolastica.