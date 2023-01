Calamonaci, un libro e due biglietti al cinema per tutti i diciottenni del paese

Un libro e due biglietti di ingresso al cinema per tutti i neo maggiorenni di Calamonaci. È questa l’iniziativa culturale annunciata dal sindaco Pino Spinelli per festeggiare l’ingresso nel mondo della maturità dei suoi concittadini. I giovani che avranno compiuto diciotto anni nel 2023 riceveranno il libro “Sulla strada” di Jack Kerouac, un romanzo che narra di viaggi in auto negli Stati Uniti, e due biglietti del cinema che potranno essere usati al “Cine Teatro Lupo” di Ribera.

L’iniziativa si potrà realizzare grazie al “Bonus cultura”, il finanziamento del governo che permette ai giovani di poter visitare musei, mostre e acquistare libri, dischi.

“Sono felice di dare il benvenuto nel mondo degli adulti a questi ragazzi – dice il sindaco Spinelli – ho voluto ascoltare i loro desideri al fine di avvicinarli alla vita amministrativa, partecipando ai loro sogni per cercare di esaudirli. Ringrazio Massimo Lupo, titolare del cinema, la cui collaborazione è stata fondamentale al fine della diffusione della cultura”.