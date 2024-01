Rifiuti a Calamonaci, ottenuto finanziamento per l’acquisto di un eco-compattatore

Il Comune di Calamonaci quando si tratta di ecologia e rispetto per il nostro pianeta non si tira mai indietro. Ha ottenuto dal Ministero della Transizione ecologica (Decreto n. 360 del 2 settembre 2021), il finanziamento per il progetto denominato “Mangia Plastica”, che verte all’elargizione di un contributo per l’acquisto di un eco-compattatore per il riciclo degli imballaggi in plastica. Il Comune di Calamonaci negli ultimi anni si è distinto per il raggiungimento di importanti risultati ottenuti con una raccolta differenziata “porta a porta”, attestandosi al 90%. “Ho deciso di sistemare l’eco-compattatore in modo tale che i cittadini possano farne buon uso”, dice il Sindaco Spinelli. Un ottimo strumento per sensibilizzare ancora di più i cittadini al rispetto dell’ambiente e far comprendere che le risorse del nostro pianeta non sono infinite.“Gli eco-compattatori sono un’ottima soluzione anche per il decoro urbano in quanto permettono un minore abbandono di rifiuti per le vie cittadine, in più garantiscono un risparmio non indifferente di energia, di risorse idriche e un’importante riduzione dei costi di gestione.