Bruciato il trattore di un imprenditore agrigentino, danni per 15 mila euro: indagini 

Attentato incendiario a Caltabellotta, nell’agrigentino. Il trattore cingolato di proprietà di un imprenditore quarantenne del posto è stato dato alle fiamme. Il mezzo si trovava parcheggiato in contrada Chimino, nell’appezzamento di terra dell’uomo. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa del rogo. Qualcuno si è intrufolato nel terreno e ha applicato le fiamme che, per fortuna, si sono autoestinte poco dopo evitando ulteriori conseguenze.

Il danno comunque rimane e ammonterebbe a circa 15 mila euro. A fare la scoperta è stato l’imprenditore che ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo a caccia di elementi utili. Al via le indagini per risalire ai responsabili.