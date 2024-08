Caltabellotta, concerto di Emma Muscat

Sarà la cantautrice e pianista maltese Emma Muscat ad esibirsi, lunedì sera, 12 agosto, a Sant’Anna di Caltabellotta, nell’ambito dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. La giovane artista maltese è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria de Filippi. La Muscat, particolarmente apprezzata dai ragazzi, nel 2022, è stata finalista, in rappresentanza di Malta, all’Eurovision Song Contest. Lo spettacolo avrà luogo in piazza Fontana, con inizio alle ore 22.

Inizialmente per quella data era prevista l’esibizione del cantante neomelodico Daniele De Martino ma un provvedimento del questore di Agrigento ha vietato lo spettacolo.