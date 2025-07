Abiti contraffatti e macchinari per stampare etichette, sequestrati 3 mila prodotti

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’attività orientata al contrasto della commercializzazione di capi di abbigliamento/calzature e accessori di noti brand contraffatti e/o pericolosi per la salute, sequestrando oltre 3.000 articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti. Le operazioni di servizio, eseguite dai finanzieri del Gruppo di Gela, rientrano nel più ampio dispositivo operativo predisposto dal Comandante Provinciale di Caltanissetta.

In occasione della festa in onore di Maria SS. delle Grazie, le Fiamme Gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti sulle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati migliaia di articoli tra capi di abbigliamento e calzature riportanti marchi industriali contraffatti. Dai successivi approfondimenti investigativi, i militari sono risaliti all’intera filiera illecita di produzione e commercio rinvenendo, all’interno di un deposito ubicato nel quartiere ”Giardinelli”, macchinari per produrre articoli falsi, stampanti per etichette contraffatte e adesivi imitanti i marchi Gucci, Vuitton, Prada, Nike e altri.

“La scoperta di tali strumenti evidenzia la presenza di un’organizzazione ben strutturata e potenzialmente pericolosa dedita alla produzione e distribuzione di prodotti non originali per un valore complessivo di oltre 100 mila euro- dicono le fiamme gialle – I 3 responsabili di nazionalità marocchina, senegalese e tunisina sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di commercializzazione e detenzione di prodotti recanti marchi industriali contraffatti e per ricettazione”.