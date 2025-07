Scontro auto-moto, grave ragazza di 14 anni

Scontro tra un’auto e una moto nel raccordo autostradale sulla Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Mondello. A bordo della moto viaggiavano padre e figlia. La ragazza di 14 anni è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il padre è stato trasportato in ospedale. I rilievi per accertare le responsabilità sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale.