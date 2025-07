Grave incidente alle porte di Naro: un morto e diversi feriti

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla statale 410 dir alle porte di Naro. In una curva prima di imboccare un rettilineo due auto si sono scontrate e una si è cappottata.

Grave il bilancio. Sul posto i Carabinieri di Naro coadiuvati dai colleghi del nucleo Radiomobile di Licata, diverse ambulanze e i vigili del fuoco.

L’uomo, un cittadino rumeno residente a Canicattì, sarebbe morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto. Cinque persone, invece, sono rimaste ferite. Il più grave un ragazzo di Naro che avrebbe riportato diverse fratture e per il quale è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in elicottero.

IN AGGIORNAMENTO