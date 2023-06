All’Ospedale Sant’Elia arrivano i superEroi Acrobatici per i piccoli pazienti

Vestiti da supereroi, i volontari dell’associazione senza fini di lucro «SEA-SuperEroiAcrobatici Odv/Ets», fondata da Anna Marras, sabato 10 giugno entreranno all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e faranno una visita a sorpresa ai bambini che stanno combattendo contro la malattia.

“Siamo felicissimi di collaborare con l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ed il comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta, da cui è partita l’iniziativa, per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi. Quello che desideriamo trasmettere con forza – ha spiegato Anna Marras – è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie, vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: Tu sei un supereroe! Non mollare!”.

Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini.