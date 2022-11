Area di 700 metri quadrati trasformata in discarica abusiva: scatta il sequestro e la denuncia

Tre aree, di oltre 700 metri quadri, adibite a discariche abusive sono state sequestrate dai carabinieri della Stazione di Gela, insieme al personale del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Forestali di Agrigento.

I militari hanno trovato rifiuti in cemento amianto, altri bituminosi e plastici, scarti da lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Accanto ai terreni, i militari hanno trovato anche un capannone adibito all’allevamento di cavalli, alcuni dei quali sono risultati privi dei codici aziendali.

Il proprietario dei terreni è stato denunciato alla Procura di Gela per violazioni del Codice ambientale.