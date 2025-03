Armi e munizioni, quattro denunce dopo perquisizioni a tappeto

I carabinieri della Stazione di Montedoro, con i colleghi della Compagnia di Mussomeli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e con il Nucleo Cinofili di Palermo, hanno denunciato alla procura di Caltanissetta 4 persone del luogo, per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni.

In particolare, a conclusione delle perquisizioni in diverse abitazioni, sono state trovate munizioni di diverso calibro, per armi da fuoco corte e lunghe, e un’arma bianca del tipo Katana della lunghezza complessiva di 93 cm. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.