Caltanissetta, insediato il nuovo questore: è Pinuccia Agnello

Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, dirigente superiore della Polizia di Stato, che ha lasciato l’incarico di Questore di Ragusa, per assumere l’incarico di Questore della provincia Caltanissetta.

Ad accogliere il nuovo questore, il vice questore vicario dr Gaspare Calafiore, i dirigenti ed i funzionari del capoluogo e dei commissariati, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nell’ottica di un rapporto di una proficua collaborazione futura.

La dottoressa Agnello, che in passato ha ben operato nel territorio agrigentino (da capo della Dia locale catturò l’allora superlatitante Salvatore Fragapane) prima di dare inizio alle visite istituzionali, ha voluto condividere con tutto il personale un momento di preghiera presso la stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato nell’adempimento del loro dovere, che si è concluso con la deposizione di una corona ai piedi del monumento. Nel pomeriggio il questore incontrerà il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. E’ stata una mattinata fitta di impegni quella appena trascorsa; nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri programmati con i massimi vertici della magistratura e delle istituzioni della provincia nissena, con il Vescovo di Caltanissetta, per un primo momento di confronto con il territorio. Per la giornata di domani, alle ore 11.00, è stata programmata una conferenza stampa con le testate e le emittenti locali.