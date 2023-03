Colpì la moglie con l’accetta, arrestato per tentato omicidio

Arrestato dai carabinieri il 75enne di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, che mercoledì scorso ha preso a colpi di accetta la moglie, finita al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dopo aver riportato ferite in varie parti del corpo: alla testa, al seno, a un occhio e al volto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, arresto che è stato convalidato dal gip del tribunale di Caltanissetta Valentina Balbo.

A contattare i carabinieri erano stati alcuni residenti dopo aver sentito le urla nell’abitazione dei due coniugi. Quando i militari dell’Arma sono arrivati hanno trovato la figlia della coppia che ha spiegato quanto era appena accaduto e che la madre era già stata soccorsa dal 118. L’uomo, che era ancora in casa, ha subito ammesso le sue responsabilità consegnando l’accetta ancora intrisa di sangue. Tracce di sangue sono state trovate anche in bagno e nella doccia. La donna, che aveva perso moltissimo sangue, è stata curata ed è rimasta in osservazione in prognosi riservata. Soltanto l’intervento dei vicini che hanno dato l’allarme ha evitato il peggio. A quanto pare i due avevano deciso di separarsi ma in casa era rimasto un clima teso.