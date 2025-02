Fumogeni in curva durante Nissa-Sancataldese, cinque Daspo

Ventisei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute “socialmente pericolose” sono stati emessi dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. Tra questi ci sono anche cinque Daspo nei confronti di tifosi, tutti 20enni, della Sancataldese e della Nissa, che lo scorso ottobre durante la partita ‘Nissa-Sancataldese’ allo stadio ‘Marco Tomaselli’ di Caltanissetta avrebbero esposto striscioni offensivi nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria, accendendo e lanciando fumogeni in curva. Per i prossimi due anni non potranno fare accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive.

Otto provvedimenti, invece, riguardano l’ammonimento per violenza domestica o atti persecutori emessi nei confronti di uomini, mariti o ex compagni, che a vario titolo si sono resi autori di reati di minacce, lesioni personali o atti persecutori nei confronti di mogli o ex compagne. Il questore ha avvisato oralmente sette persone denunciate, a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, rapina aggravata, cessione di sostanze stupefacenti, rissa, tentato omicidio e altro. Quattro sono, invece, le persone che sono state colpite dal provvedimento del Daspo urbano, per aver partecipato lo scorso 20 gennaio a una rissa in prossimità di un pub del capoluogo.

Per i prossimi due anni non potranno fare accesso o stazionare in diversi esercizi ricettivi di Caltanissetta. Infine, due fogli di via obbligatori sono stati emessi nei confronti di un 50enne della provincia di Palermo e di un 26enne di quella di Catania. I due, controllati in comuni della provincia nissena da equipaggi della Polizia di Stato, sono stati denunciati rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Entrambi non potranno far ritorno nei comuni del nisseno per un periodo di due anni.