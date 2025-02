Maxi controllo dei carabinieri a Gela, sanzioni e denunce

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri a Gela, in provincia di Caltanissetta. In azione i militari del locale reparto territoriale, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e pattuglie della Cio del 12° Battaglione carabinieri Sicilia di Palermo.

Durante i controlli su strada una persona, sorpresa con diverse dosi di cocaina e marijuana, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione di un 24enne, sottoposto ai domiciliare, i carabinieri hanno accertato la presenza di un pregiudicato non autorizzato. Durante la perquisizione, inoltre, è stata rinvenuta anche una modica quantità di hashish per uso personale. Oltre alla segnalazione alla Prefettura per la detenzione della droga, il giovane è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

In località Cucinella, invece, i carabinieri hanno controllato due fratelli pastori di 60 e 66 anni. Sono stati trovati con alcune armi regolarmente denunciate ma detenute in violazione delle prescrizioni, in quanto non era stata comunicata la variazione del luogo di detenzione, risultato diverso da quello dichiarato. Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che uno dei due trasportava, a bordo della propria auto, un fucile calibro 12 senza la prevista autorizzazione. Le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro penale e i due fratelli denunciati per la violazione delle norme sulla detenzione di armi. Altre due persone sono state, infine, denunciate rispettivamente per porto abusivo di arma da taglio, in quanto trovata con un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, e per guida senza patente, poiché revocata. Nel corso dei servizi sono stati complessivamente controllati 183 veicoli, identificate 334 persone ed elevate 15 contestazioni di violazioni al Codice della strada per un importo superiore ai 5.000 euro.