Minorenni sorpresi a lavorare in nero: sospesa attività

La polizia amministrativa della Questura di Caltanissetta, su disposizione del Questore Pinuccia Albertina Agnello, all’esito di accordi raggiunti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha eseguito controlli amministrativi nei confronti di diversi esercizi commerciali, quali bar e pub, al fine di contrastare il consumo di alcol da arte dei giovani, il lavoro nero, l’esercizio di attività in assenza delle autorizzazioni di legge e allo scopo di salvaguardare il decoro, la sicurezza urbana, il riposo e le occupazioni delle persone nelle ore serali e notturne.

Gli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri della stazione di Sommatino, nel corso dei controlli, presso un’attività di Sommatino, hanno individuato cinque lavoratori “in nero”, di cui tre minorenni, per lavoro eseguito in orario notturno. L’attività ispettiva ha comportato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro, nonché la trasmissione degli atti relativi ai lavoratori minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per i risvolti giudiziari anche nei confronti dei rispettivi genitori.

I controlli verranno periodicamente ripetuti, sia in città che nel resto della provincia.