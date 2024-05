Nasconde 35 grammi di cocaina nella biancheria intima, arrestato 19enne

I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 12° reggimento Carabinieri “Sicilia”, unitamente a militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, durante un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un gelese di 19 anni.

In particolare i Carabinieri, durante una perquisizione personale, hanno rinvenuto, celati all’interno della biancheria intima, due involucri di cellophane contenenti complessivamente 35 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..