Controlli in cantieri e azienda agricola, 3 denunce tra Cammarata e San Giovanni Gemini

Tre denunce e quasi ventimila euro di multa. È il bilancio dei controlli eseguiti negli scorsi giorni dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento in due cantieri edili e un’azienda agricola tra Cammarata e San Giovanni Gemini.

I militari dell’Arma proseguono gli accertamenti al fine di verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. E sono diverse le criticità emerse a margine dei controlli.

Un imprenditore cinquantenne di Agrigento è stato denunciato poiché ritenuto responsabile della mancata realizzazione del sottopone di sicurezza in un cantiere in piazza Monsignor Lo Scrudato, a San Giovanni Gemini.

Un altro imprenditore edile, 48 anni, residente a San Giovanni Gemini, è stato denunciato in quanto responsabile del piano operativo della sicurezza sprovvisto di requisiti minimi. I carabinieri hanno poi effettuato un controllo in un’azienda agricola di Cammarata dove è stato denunciato il titolare, un imprenditore quarantacinquenne del posto, per la mancata formazione dei lavoratori.