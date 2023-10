A Campobello di Licata la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

Si celebra a Campobello di Licata l’8 ottobre 2023 la Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98 su richiesta dell’ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) – sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche. Alle ore 11.00 si svolgeràMessa nel santuario della Madonna dell’Aiuto in piazza San Giovanni paolo II e a seguire la deposizione della corona di alloro nella piazza TIEN- AN- MEN.

Durante la Cerimonia Civile, nella sala comunale alle ore 12,30 con la partecipazione della Dott.ssa Teresa Burgio Commissario Straordinario Comune di Campobello, On Calogero Pisano, On Giusy Savarino, ASS. alla Cultura Costantino ciulla, Ing. Pietro Messina funzionario F.S, e le autorità civili e militari, verranno consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli Invalidi del lavoro da parte della Direzione INAIL regionale. “Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità – dichiara il Presidente ANMIL di Agrigento, Michele Nantele, e questa Giornata è l’occasione per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche”. Si ringrazia la cantautrice Mariella Nava per aver messo a disposizione le note della sua canzone “Non ci vuole un granché”.