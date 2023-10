A Campobello di Licata non solo pittori della domenica

L’artista argentino Silvio Benedetto e Silvia Lotti ancora una volta hanno promosso il “Convivio all’aperto” manifestazione che si svolge periodicamente a Campobello di Licata dove ha avuto e continua ad avere una grande attenzione. Oltre tredici i partecipanti iscritti a questa performance che annovera tra gli altri: Calogero Alaimo, Diego Alù, Patrizia Di Natale, Salvina Falsone, Teresa La Cognata, Giuseppe Manganello, Teresa Monaca, Angelo Monachello, Ilaria Adamo e Agnese Di Grigoli.

I partecipanti agiranno lunga la via Edison nel contesto urbano, ma non necessariamente per ritrarre angoli del paese (cosa che, comunque, non è esclusa). Non si tratta della solita estemporanea (o di una gara a premio) pur consistendo in un’azione all’aperto tra i passanti, in dialogo con la gente. Le discipline e le tecniche sono libere, spaziando tra fotografia, disegno, pittura, scrittura creativa, modellato, altro. Libero anche, solitamente, il tema, nel contesto urbano ognuno può agire secondo la sua creatività. In questa prossima, ultima, domenica dell’ottobre 2023 i partecipanti si riuniranno a Campobello di Licata nel tratto di Via Edison tra la pasticceria Alessi e il bar Tropical. Silvia Lotti e Silvio Benedetto, che hanno ideato questo “Convivio all’aperto” si uniranno in maniera operativa al gruppo proveniente da diversi paesi dell’agrigentino.