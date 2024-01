Canicattì, al via interventi di sistemazione e cura del verde della villa comunale

Interventi di sistemazione e cura del verde pubblico alla Villa Comunale di Canicattì. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Corbo. “Lavori resi necessari ed improrogabili viste le condizioni in cui versano da alcuni anni, la quasi totalità delle piante all’interno del nostro maggiore polmone verde cittadino. Al contempo prosegue in tutto il perimetro, la manutenzione degli impianti elettrici e messa in sicurezza dei vari pozzetti dove alloggiano i cavi elettrici oggetto di atti vandalici. Si concluderà con la riparazione e/o sostituzione dei giochi per i più piccoli“, ha dichiarato il primo cittadino.