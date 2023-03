Canicattì, aveva rapinato negozio di detersivi: denunciato 20 enne

Con l’accusa di rapina aggravata dall’utilizzo delle armi gli uomini del Commissariato di P.S. di Canicattì hanno denunciato un giovane. E’ accusato di rapina a mano armata presso una nota attività commerciale di igiene per la casa e una giovane dipendente aveva denunciato ai Carabinieri di esserne stata vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti e dalla ricerca di impianti di videosorveglianza installati nelle vie di fuga utilizzate dal malvivente, il personale del locale Commissariato P.S., ha individuato individuava l’autore della rapina in un soggetto canicattinese di circa venti anni. Grazie alla precisa mappatura di tutte le telecamere presenti nei luoghi della rapina, personale del Commissariato, dopo aver individuato l’autore della rapina, si è messo immediatamente alle ricerche dell’uomo ed una volta individuato si è proceduto a perquisizione personale e domiciliare nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per il compimento della rapina. Il giovane ha ammesso la propria responsabilità nella rapina e ha consegnato spontaneamente una pistola a salve marca Bruni cal 8 priva di tappo rosso, fedele replica del modello Beretta 92 FS in uso alle FF. 00., munita di confezione e n. 38 cartucce a salve del medesimo cal. 8.