Canicattì, colpo da 40 mila euro in un’impresa di autotrasporti 

Ammonterebbe a circa quarantamila euro il danno subito da un’impresa di autotrasporti, ma che si occupa anche di vendita di materiale edile, a Canicattì. I ladri sono entrati in azione di notte nella sede in contrada Guccione. Una volta dentro, e dopo aver messo a soqquadro tutto, sono riusciti a rubare svariati attrezzi, pale, forche, una saldatrice, elettrodi, un flex e una macchina operatrice.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’azienda a cui non è rimasto altro che denunciare il furto ai poliziotti del commissariato di Canicattì. Al via le indagini per fare luce su quanto avvenuto e dare un volto ai responsabili. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.