Canicattì, paga 12 mila euro per un’auto vista online: era una truffa 

Adocchia su un sito internet una Audi A4 Tdi Sport e decide di fare un’offerta per acquistarla. Il prezzo concordato con il venditore era di 18.900 euro. Un cinquantenne di Canicattì decide così di iniziare la trattativa e versa con un bonifico 12 mila euro: una prima tranche di 2.500 euro e la seconda di circa 10 mila euro. Ma è proprio in quel momento che capisce che qualcosa non va.

Il presunto venditore comincia a fornire giustificazioni alquanto bizzarre: il costo di spedizione alto, la figlia che sta male. Il risultato è che dell’auto non c’è traccia. Il canicattinese capisce di essere stato truffato e si reca al locale commissariato per sporgere denuncia. Al via le indagini per risalire al fantomatico venditore online.