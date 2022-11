Canicattì, sabato scuole chiuse per maltempo: firmata ordinanza

A seguito del bollettino della Protezione civile regionale, che per domani dà l’allarme arancione per tutta l’Isola, in sindaco di Canicattì (Agrigento) ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuoe del Comune sino alla fine dell’emergenza. Vietate anche le aree pubbliche ritenute a rischio: ville e giardini, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e il cimitero. Sospese le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto.