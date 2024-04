Canicattì, tentato furto all’interno di una scuola: ladri messi in fuga da vigilantes e Carabinieri

Tentano di intrufolarsi all’interno del liceo scientifico Sciascia di Canicattì ma vengono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza collegate all’istituto di vigilanza Kpolice. Le telecamere installate all’interno della scuola, che in questi mesi ha subito decine di incursioni, hanno immortalato due soggetti che stavano forzando l’ingresso sul retro del liceo per tentate di entrare dentro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della KPolice e le macchine dei carabinieri e i ladri sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso per cercare di individuare i due malviventi che potrebbero essere, secondo gli inquirenti, gli autori di altri furti analoghi commessi a Canicattì.