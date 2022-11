Cocaina, pistola e 15 mila euro in contanti, canicattinese ai domiciliari

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto di Angelo Ivan Lo Brutto, 26 anni di Canicattì, disponendo nei suoi confronti i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.

Il giovane, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è stato arrestato negli scorsi giorni dai poliziotti del commissariato di Canicattì, guidato dal vicequestore Cesare Castelli in momentanea sostituzione del dirigente Francesco Sammartino, per i reati di detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo Brutto, in particolare, è stato trovato in possesso di oltre tre etti di cocaina, una pistola con matricola abrasa, proiettili e quasi quindici mila euro in contanti.