Crisi idrica a Canicattì, nasce il comitato civico: “portiamo Aica in tribunale”

Prosegue la crisi idrica a Canicattì nonostante le note rassicuranti della presidente del cda di Aica, Danila Nobile. Emergenza che ha portato alla nascita di un comitato di “azione civica” con l’obiettivo di raccogliere più firme possibili e portare Aica in Tribunale.

“Diffidiamo Aica. Acqua bene comune e non merce. La legalità non è a senso unico: l’acqua non si vende, si difende”, si legge nel manifesto pubblicato da alcuni cittadini sui social. “Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, invitiamo tutti i cittadini a venire a firmare dalle 9.30 alle 21.30 nel gazebo allestito davanti la Villa comunale”, si legge.