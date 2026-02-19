Royalties, pubblicato nuovo decreto: a Licata il 43,50%

L’assessorato regionale all’Energia, con un decreto dell’assessore Francesco Colianni, ha annullato l’atto, emesso lo scorso anno, e che riconosce ai Comuni di Gela, Licata e Butera la ripartizione delle somme, a titolo di royalties per il progetto gas Argo-Cassiopea. I giacimenti di gas a mare ricadono lungo l’area di costa dei tre Comuni. Agli Enti locali viene destinato il 30% di ciò che il governo nazionale trasferisce alla Regione per le attività estrattive delle società Enimed ed Energean nel progetto Argo-Cassiopea. Il decreto fa riferimento alle somme per il 2024, per un totale di 1.815.032,59 euro. Il decreto conferma una quota del 43,50 per cento per Gela e Licata e il 13 per cento per Butera.

LA NOTA DEL DEPUTATO REGIONALE IN QUOTA M5S, ANGELO CAMBIANO

“Fin dal mio insediamento nel 2022 – dichiara l’on. Angelo Cambiano – ho seguito con determinazione la complessa vicenda delle royalties, nella convinzione che fosse necessario ristabilire un principio di equità nella distribuzione delle risorse derivanti dalle attività estrattive che insistono sul nostro territorio. Si tratta di un risultato importante – prosegue – reso possibile grazie a una norma che ho proposto e sostenuto insieme all’on. Di Paola e che oggi trova concreta attuazione. Un traguardo di grande rilievo per la comunità licatese, che finalmente vede riconosciuto un principio di giustizia e un adeguato ristoro rispetto agli impatti ambientali subiti nel tempo.Il decreto stabilisce inoltre che almeno il 50% delle somme spettanti ai Comuni dovrà essere destinato a spese di investimento, assicurando così ricadute concrete in termini di opere pubbliche, infrastrutture e sviluppo locale. Continuerò a seguire con attenzione ogni fase attuativa – conclude Cambiano – affinché le risorse assegnate possano tradursi in interventi strutturali e benefici reali per la città di Licata”.