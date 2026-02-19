Cattolica Eraclea

Futuro del litorale di Bovo Marina, il sindaco Cirillo incontra l’assessore regionale Savarino

L'incontro ha avuto l'obiettivo di analizzare nel dettaglio le criticità del litorale e definire un percorso operativo condiviso.

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Questa mattina, presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, si è svolto un incontro operativo di grande rilevanza per il futuro del litorale di Bovo Marina, duramente colpito dall’erosione costiera.

Il sindaco Giovanni Cirillo continua a mantenere alta l’attenzione su una delle emergenze ambientali più sentite dalla comunità, ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale di individuare soluzioni concrete e durature per la salvaguardia della costa. Al tavolo tecnico erano presenti l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, il consigliere comunale Giuseppe Cinquemani e il tecnico Giuseppe Cuffaro, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le criticità del litorale e definire un percorso operativo condiviso.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Savarino ha consigliato di completare l’iter progettuale necessario per accedere ai finanziamenti regionali. Il sindaco Cirillo si è impegnato a caricare il progetto sulle apposite piattaforme regionali e a seguirne personalmente l’iter amministrativo, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie per la realizzazione di barriere soffolte sottomarine a protezione del litorale di Bovo Marina.

“Negli ultimi anni l’avanzata del mare ha compromesso uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio, mettendo a rischio ambiente, turismo ed economia locale. L’intervento previsto, insieme ad ulteriori opere di difesa costiera e al ripascimento della spiaggia, rappresenta una risposta concreta per fermare l’erosione e restituire sicurezza e fruibilità all’area. La sinergia tra amministrazione comunale e istituzioni regionali rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso una problematica che interessa l’intera comunità. Difendere Bovo Marina significa tutelare un patrimonio naturale di inestimabile valore e investire sul futuro del territorio”, ha dichiarato il sindaco Cirillo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Viabilità agrigentina al collasso, Carmina(M5S): “si nomini un commissario”
Licata

Royalties, pubblicato nuovo decreto: a Licata il 43,50%
di Giuseppe Castaldo

Corruzione nell’agrigentino per ottenere la cittadinanza italiana, 22 indagati 
Caltanissetta

Niscemi, semafori intelligenti per salvare vite umane: il progetto è di una società agrigentina
Cattolica Eraclea

Futuro del litorale di Bovo Marina, il sindaco Cirillo incontra l’assessore regionale Savarino
Cultura

Mandorlo in Fiore, al via la 23ª edizione de “I bambini del mondo”
banner italpress istituzionale banner italpress tv