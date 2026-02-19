Futuro del litorale di Bovo Marina, il sindaco Cirillo incontra l’assessore regionale Savarino

Questa mattina, presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, si è svolto un incontro operativo di grande rilevanza per il futuro del litorale di Bovo Marina, duramente colpito dall’erosione costiera.

Il sindaco Giovanni Cirillo continua a mantenere alta l’attenzione su una delle emergenze ambientali più sentite dalla comunità, ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale di individuare soluzioni concrete e durature per la salvaguardia della costa. Al tavolo tecnico erano presenti l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, il consigliere comunale Giuseppe Cinquemani e il tecnico Giuseppe Cuffaro, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le criticità del litorale e definire un percorso operativo condiviso.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Savarino ha consigliato di completare l’iter progettuale necessario per accedere ai finanziamenti regionali. Il sindaco Cirillo si è impegnato a caricare il progetto sulle apposite piattaforme regionali e a seguirne personalmente l’iter amministrativo, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie per la realizzazione di barriere soffolte sottomarine a protezione del litorale di Bovo Marina.

“Negli ultimi anni l’avanzata del mare ha compromesso uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio, mettendo a rischio ambiente, turismo ed economia locale. L’intervento previsto, insieme ad ulteriori opere di difesa costiera e al ripascimento della spiaggia, rappresenta una risposta concreta per fermare l’erosione e restituire sicurezza e fruibilità all’area. La sinergia tra amministrazione comunale e istituzioni regionali rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso una problematica che interessa l’intera comunità. Difendere Bovo Marina significa tutelare un patrimonio naturale di inestimabile valore e investire sul futuro del territorio”, ha dichiarato il sindaco Cirillo.