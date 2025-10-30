Apertura

Fermato sulla SS640 alla guida di un’auto con una patente falsa, denuncia e maxi multa 

L'uomo è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato con una multa di 5.100,00 euro

Gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì, durante un servizio di vigilanza stradale svolto sulla SS640, fermavano e sottoponevano a contro un veicolo con a bordo tre individui, due uomini ed una donna.

La patente mostrata dall’autista del mezzo, di nazionalità italiana, risultava “apparentemente” rilasciata dalle Autorità italiane e, nonostante fosse ben realizzata, appariva sospetta, presentando il fondo sgranato, assenza degli ologrammi di sicurezza, microscrittura non definita e materiale riconducibile a semplice PVC.

Accertamenti condotti in ufficio, consentivano di acclarare che il soggetto non era titolare di patente di guida, in quanto revocata anni addietro dalla Prefettura di Agrigento e che il numero impresso sul documento contraffatto era riconducibile in realtà ad altra patente regolarmente intestata a soggetto diverso. La patente falsa è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato con una multa di 5.100,00 Euro.

