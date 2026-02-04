Più sicurezza e controlli in via Gioeni, il Comitato incontra il prefetto di Agrigento

Si è svolto i un passo decisivo per il futuro del rione Gioeni. Presso la prefettura di Agrigento, il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha presieduto una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alle criticità del quartiere. Al tavolo istituzionale ha preso parte i rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Sindaco ed una delegazione del Comitato Gioeni composta da Angelo Piraneo, Angelo Principato e Rosario Latino.

Nel corso del dibattito è stato con forza ribadito che l’incontro odierno rappresenta l’esito di una mobilitazione civile che dura da tempo. Il Comitato e i residenti, infatti, hanno costantemente inviato segnalazioni formali alle autorità competenti, documentando puntualmente il progressivo peggioramento delle condizioni del quartiere. Questa incessante attività di denuncia ha permesso di costituire uno storico dettagliato delle emergenze, rendendo improcrastinabile l’apertura di un tavolo tecnico in Prefettura.

La delegazione ha rappresentato con fermezza la totalità delle emergenze già oggetto di precedenti esposti: dalla presenza di fabbricati pericolanti alla grave e persistente perdita idrica presso il secondo parcheggio. Particolare enfasi è stata posta sulla sicurezza urbana, citando l’incremento di furti d’auto e le risse che si verificano puntualmente nei fine settimana. Tali istanze richiamano le formali sollecitazioni già prodotte dal Comitato tra ottobre e novembre 2025, relative ai disservizi idrici e alla necessità di un potenziamento dei controlli notturni.

Il Prefetto, riconoscendo il valore della cittadinanza attiva dimostrata, ha proposto l’adozione del “Controllo di Vicinato”. L’iniziativa mira a istituzionalizzare il ruolo dei residenti come sentinelle del territorio, creando un canale di comunicazione diretto e privilegiato con le Forze dell’Ordine per riferire tempestivamente ogni evento sospetto.

L’incontro si è concluso con un confronto vivace, durante il quale il Comitato ha ribadito la propria disponibilità a collaborare, esigendo però risposte concrete su temi quali l’installazione della videosorveglianza e il ripristino della sicurezza statica degli immobili.

“Un confronto che auspichiamo dia finalmente i suoi frutti,” ha dichiarato la delegazione a margine della seduta. “Abbiamo sempre fatto la nostra parte segnalando i problemi; ora confidiamo che l’attenzione mostrata dalle Istituzioni si traduca in interventi immediati per restituire legalità e decoro a via Gioeni”.