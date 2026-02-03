Agrigento, è morto Piero Vecchio

É morto oggi ad Agrigento all’età di 84 anni, Pietro Vecchio, figura di primo piano della politica agrigentina degli anni 90 ricoprendo svariati ed importanti incarichi pubblici. Gentiluomo e dai modi garbati, Pietro Vecchio, Pierino per molti, è stato vinto da una polmonite che lo a costretto ad una lunga degenza ospedaliera e causato l’indebolimento del corpo.

Pietro Vecchio ha legato il suo nome a una lunghissima militanza politica. Eletto nelle file della Democrazia Cristiana, ha ricoperto per oltre quarant’anni il ruolo di consigliere comunale ed è stato più volte assessore, con deleghe di grande responsabilità, tra cui Polizia Municipale e Attività Produttive. Fu tra gli ideatori e gli organizzatori del Mandorlo in Fiore, intuendone per tempo il valore culturale e turistico per Agrigento. Accanto all’impegno politico, ha avuto una intensa attività professionale e imprenditoriale. Con grande coraggio investì nel settore alberghiero, riuscendo a realizzare, in uno dei luoghi più suggestivi di Agrigento, nella zona del Caos

I funerali saranno celebrati domani alle 16,30 nella chiesa di San Vito ad Agrigento. Dopo la funzione religiosa la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone.

Edizioni Grandangolo manifesta il suo sincero cordoglio ai familiari di Piero Vecchio ed in particolar modo al collega Domenico, direttore di Agrigento oggi.