Il corpo del giudice Livatino esposto per la venerazione, ecco il programma 

A conclusione della ricognizione canonica, il corpo del Beato Rosario Angelo Livatino sarà esposto alla pubblica venerazione il 10 maggio 2025 con il seguente programma: ore 17,30 Arrivo dei fedeli in via Giudice Rosario Livatino dove si svolgerà la celebrazione; ore 18,00 il corteo con i ministri che accompagneranno le reliquie del Beato Rosario Livatino muoverà dalla chiesa S. Chiara per via Gugino, con l’ausilio di ditta specializzata su carrello spinto a mano fornito di servo freno e raggiungerà la via Giudice Rosario Livatino fino al palco della celebrazione. Collocata l’urna sul palco verrà data lettura della relazione conclusiva della ricognizione canonica; ore 18,30 inizio della celebrazione eucaristica.

Finita la celebrazione l’urna con le reliquie sarà riportata in chiesa attraversando via Giudice Livatino e via Gugino e saràà posta davanti l’ingresso sul sagrato per permettere ai fedeli di potere venerare le reliquie. Terminata la venerazione l’urna sarà collocata dentro il mausoleo. Fino a domenica 18 Maggio il mausoleo resterà aperto per momenti di preghiera. La chiesa Santa Chiara rimarràà aperta dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,30.