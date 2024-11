Occupazione e fenomeno emigratorio, secondo incontro politico della Dc a Canicattì

Un “secondo incontro di formazione politica” potrebbe essere l’opportunità per approfondire tematiche politiche che mettono in rilievo le principali ideologie in merito ad Occupazione, Fenomeno Emigratorio in Sicilia con riferimento alla provincia di Agrigento e le Proposte della Democrazia Cristiana. È l’invito che il partito della DC estende ai suoi iscritti, ai sostenitori e ai simpatizzanti che avranno il piacere di essere presenti e partecipi a questo incontro che si svolgerà Domenica 1 Dicembre 2024 alle ore 9:30 a Canicattì presso la Sala Veca in via Pirandello.