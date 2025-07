Ospedale “Barone Lombardo”: va in pensione il direttore sanitario Augello

Giuseppe Augello, primario del reparto di Medicina e direttore sanitario dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì da stamattina è in pensione e con lui va in archivio un pezzo di storia.

Lo ricorda oggi un articolo pubblicato da La Sicilia.

Una lunghissima carriera la sua, durante la quale tanti sono stati i risultati ottenuti. Dalla ristrutturazione del Pronto soccorso che venerdì sarà inaugurato, al rifacimento dei prospetti del nosocomio. Augello è stato in grado di affrontare tutte le emergenze legate al Covid, e quelle relative alla mancanza di personale medico e paramedico, riuscendo ad aprire reparti come Chirurgia e Medicina che erano stati chiusi per mancanza di professionisti.

Augello ha saputo rilanciare il Barone Lombardo in un momento in cui la fiducia degli utenti era ai minimi storici. La sua è una lunga carriera iniziata nel 1984 nel reparto di medicina della clinica palermitana Villa Serena prima come assistente e poi come responsabile. Nel 1990 l’inizio del suo servizio presso l’Asp di Agrigento. Dal 2012 ad oggi direttore del Dipartimento Medicina dell’Asp oltre a mantenere sempre il ruolo di responsabile dello stesso reparto di Canicattì e a ricoprire la direzione sanitaria del Barone Lombardo dal 2017 ad oggi.

«Vorrei ringraziare tutti – dichiara Augello – medici, infermieri e personale con il quale ho avuto l’onore di collaborare. Grazie soprattutto per la stima e l’affetto che mi è stata dimostrata».