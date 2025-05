Picchia tre persone in strada dopo aver violato obbligo di dimora, arrestato 36enne 

Avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’obbligo di dimora a cui era stato sottoposto appena due mesi fa per aver creato disordini in ospedale. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato nuovamente il trentaseienne Nicolò Lentini in esecuzione di un aggravamento della misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Agrigento.

L’uomo – secondo quanto ricostruito – non soltanto avrebbe violato le prescrizioni ma in poco tempo si sarebbe reso protagonista di tre pestaggi avvenuti in piazza San Diego e in Corso Umberto. Nel primo caso avrebbe picchiato due persone, ferendone una in maniera grave. Nell’ultimo episodio, invece, avrebbe aggredito un sessantenne che si era rifiutato di dargli dei soldi. Nella giornata di ieril, dopo ore di ricerche, l’indagato (difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice)è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere.