Casteltermini, 110 “precari” del Comune firmano contratto a tempo indeterminato

Firmati ieri pomeriggio nei locali della biblioteca comunale di Casteltermini i contratti a tempo indeterminato per 110 lavoratori “precari” del Comune.

A esprimere soddisfazione sono il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello e il coordinatore Enti Locali del sindacato Carlos Bonfanti. “Dopo Favara – dichiarano – un altro comune mette fine alla piaga del precariato. Siamo soddisfatti di aver avuto anche in questo caso un ruolo importante perché questo risultato giungesse e queste famiglie avessero la giusta serenità lavorativa dopo anni. Merito va anche all’amministrazione comunale del sindaco Gioacchino Nicastro e al Consiglio comunale per il lavoro svolto. Adesso – concludono – guardiamo con preoccupazione a quanto sta avvenendo a Porto Empedocle, dove, in assenza di provvedimenti straordinari e urgenti dal primo gennaio rimarrebbero in servizio solo 20 lavoratori, con gravi ripercussioni sulle famiglie ma anche sui cittadini”.