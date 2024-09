Le Api di Ginevra tra i finalisti del concorso “I Mille Mieli, Millefiori 2024”

Le Api di Ginevra, azienda apistica di Casteltermini gestita da Spinello Esmeralda con la collaborazione del marito Fabio Insalaco, è stata selezionata tra i finalisti della sezione speciale “I Mille Mieli, Millefiori” del concorso “Tre Gocce d’Oro 2024”. Il miele millefiori prodotto dall’azienda ha ottenuto il punteggio più alto tra i mieli millefiori siciliani e sarà presentato al Salone del Gusto – Terra Madre 2024, che si terrà a Torino dal 26 al 30 settembre. Il miele millefiori di Le Api di Ginevra, ottenuto grazie al lavoro delle api nere sicule, rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale, insieme agli altri mieli millefiori selezionati da ogni regione d’Italia. Questo riconoscimento è il risultato di anni di dedizione e passione, che si riflettono nella cura delle arnie e nella produzione di un miele di qualità superiore. La stagione è stata particolarmente complessa, con sfide legate ai cambiamenti climatici, ma la possibilità di operare all’interno del demanio forestale di Casteltermini, concesso dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Agrigento, ha favorito la prosperità delle api nere sicule. Le analisi sul miele prodotto hanno rilevato un profilo pollinico variegato, con predominanza di trifoglio alessandrino, sulla, ombrellifere e tamerice, oltre a una vasta gamma di altre specie come eucalipto estivo, sommacco siciliano, timo, senape, acetosella gialla, scrofulariacee, bupleuro, crocifere, reseda e fiordaliso giallo (stoppione), che riflettono la biodiversità del territorio. Durante l’evento, nell’Area Slow Bees, i mieli millefiori finalisti saranno sottoposti al giudizio di circa 400 consumatori che, attraverso una degustazione in kit, esprimeranno le loro preferenze. La premiazione dei tre mieli più apprezzati si terrà domenica 29 settembre alle ore 12:00 presso lo spazio Slow Food. Il concorso “Tre Gocce d’Oro”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele, è uno degli eventi più prestigiosi del settore apistico italiano. Per Le Api di Ginevra, rappresentare la Sicilia e portare i sapori autentici del nostro territorio ed il lavoro infaticabile delle api nere sicule è un traguardo che testimonia l’eccellenza del loro impegno e del nostro territorio.