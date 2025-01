Truffe agli anziani, i Carabinieri di Casteltermini incontrano i cittadini

Prosegue la campagna nazionale contro le truffe agli anziani a cura dell’Arma dei Carabinieri.

Ieri pomeriggio, un incontro si è svolto presso i locali della biblioteca comunale Casteltermini. Il vicecomandante dei Carabinieri, il maresciallo Francesco Caravella, ha illustrato le finalità della campagna: fornire rassicurazione sociale, vicinanza ai cittadini e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il cittadino. Presenti all’incontro anche gli assessori Carmelo Sciarrabone e Enzo Puccio.

L’iniziativa, nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha già raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. La popolazione over comincia a riconoscere gli inganni.

I dati forniti dai Comandi dell’Arma dislocati in tutta Italia mettono in luce una concreta crescita delle segnalazioni telefoniche alle centrali operative da parte degli anziani.

“Siamo grati per la costante attività informativa portata avanti dai Carabinieri della stazione di Casteltermini, che vivono quotidianamente la nostra comunità e che rappresentano per noi amministratori e per tutta la cittadinanza dei punti di riferimento presenti e affidabili”, dichiara il sindaco Gioacchino Nicastro.

Alla fine dell’incontro è stato anche distribuito un opuscolo informativo contenente utili consigli per prevenire il fenomeno criminoso.