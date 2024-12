Castrofilippo, affetta da una malattia rara: addio a Giorgia

Castrofilippo piange la morta di Giorgia Graci, 30 enne affetta da una malattia rara, la Neurofibromatosi meglio conosciuta come NF. Era il 2023 quando abbiamo conosciuto Giorgia, che aveva deciso di raccontarsi e raccontare la storia di amicizia con Betty, altra ragazza siciliana affetta da Nf2 , conosciute per caso sui social. “Ho voluto raccontarvi la mia storia, perchè può bastare poco per fare tanto per gli altri, figuriamoci se la nostra patologia riuscisse ad avere una maggiore visibilità in Italia e nel mondo, con più centri specifici, ma anche maggiori diritti e riconoscimenti a livello sociale ed economico”, queste erano le parole di speranza di Giorgia, che era rinata nella sua malattia grazie alla poesia; oggi la salutiamo riproponendo una delle sue ultime poesie: “Meravigliarsi” .

“In questa vasta tela

immaginaria

che è il cielo

osservo e contemplo

le lucenti e scostanti

spennellate di primavera.

“Chi è l’artista?” mi chiedo.

Quali mani

hanno il dono di creare

tale bellezza?

Bellezza che ci confonde

ci trasporta

ci rasserena

ci fa sperare

ci fa sorridere

ci ricorda che oggi è primavera.

Natura artista modesta

arrossisce

cogliendo le mie parole.

Mi ringrazia silenziosamente

donandomi la vista

di vari fiori di campo.

Cosa chiedere di più?

Nulla.

A volte basta poco per emozionarsi

bisogna guardarsi intorno

ed osservare con occhi

che sappiano stupirsi

per ciò che ci dona Natura.”

Condoglianze alla famiglia Graci dalla redazione di Grandangolo Agrigento.