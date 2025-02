Spari con fucile a San Silvestro e munizioni in casa, 2 denunce A Biancavilla, sono un 30enne ed un 22enne

Per festeggiare l’arrivo del 2025 la notte di San Silvestro a Biancavilla (Catania) un 30 enne aveva sparato in pieno centro abitato con un fucile da caccia dal balcone di un amico 22enne dal quale si era fatto riprendere in un video diventato virale sui social.

I carabinieri adesso li hanno individuati e dopo aver trovato il 22enne in possesso di proiettili e cartucce, hanno denunciato il primo per detenzione abusiva di munizioni, il secondo per detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose.

I militari dell’Arma hanno perquisito le loro abitazioni con il supporto dei colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi e del cane ‘Loki’, specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi. Nell’appartamento del 30enne non hanno trovato né armi né munizioni ma in un capannone in uso al 22enne hanno trovato 3 cartucce calibro 12 già esplose insieme con 123 proiettili calibro 6.35, 7.65, 38 special e 23 cartucce da caccia calibro 12 e 16 occultate all’interno di un tubo di plastica sotto una statua della Madonna o in fessure dei muretti in pietra lavica.