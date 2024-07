Autobus in fiamme nel Catanese, tutti salvi i 19 passeggeri

A Mineo un bus di linea che trasportava 19 persone ha preso fuoco lungo la Strada Statale 417. Tutti messi in salvo dall’autista gli occupanti prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.

Le fiamme, le cui cause sono in via di accertamento, sono state spente dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania con una squadra del distaccamento di Palagonia che era già impegnata in un altro intervento poco distante, un’autobotte dalla sede centrale e l’autovettura del tecnico di servizio.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione.