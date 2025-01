Brucia l’auto dell’ex moglie, arrestato 64enne

I Carabinieri di Grammichele, nell’ambito delle indagini a carico di un 64enne del posto, indagato per “maltrattamenti in famiglia e danneggiamento”, hanno eseguito un provvedimento del GIP del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltagirone, che applica nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

I fatti che hanno originato il provvedimento cautelare traggono origine dalla denuncia sporta dalla vittima, l’ex moglie 63enne dell’uomo, la quale ha riferito ai Carabinieri le persistenti condotte di quest’ultimo il quale, nonostante la recente condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione, emessa a suo carico dal G.U.P. di Caltagirone per analoghi specifici precedenti in danno della donna, avrebbe comunque perseverato in ulteriori comportamenti persecutori, al solo fine di farla recedere dalla sua decisione di interrompere il loro rapporto matrimoniale.