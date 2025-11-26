Catania

Cani fiutano 1.5 chili di droga in casa di un ventitreenne, arrestato

Un chilogrammo di marijuana, 679 grammi di hashish e 3.115 euro ritenuti di provenienza illecita

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares nello storico rione San Cristoforo, che hanno puntato un’abitazione, la polizia ha trovato e sequestrato, a conclusione di una perquisizione, un chilogrammo di marijuana, 679 grammi di hashish e 3.115 euro ritenuti di provenienza illecita. Il 23enne, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.

